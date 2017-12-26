Генконсульство РФ в Сиэтле готово оказать помощь родственникам Шаинского

Генконсульство России в американском Сиэтле заявило о готовности оказать поддержку в оформлении родственникам композитора Владимира Шаинского, который скончался в ночь на 25 декабря. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким выдающегося композитора.

«Как заверили нас коллеги в генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора им будет оказано всё возможное содействие в оформлении необходимых документов», — говорится в комментарии генконсульства в социальной сети Facebook.

Владимир Шаинский ушел из жизни в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. Ему было 92 года. Композитор является автором детских песен и музыки для мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку. С 2004 года Владимир Шаинский проживал в США.