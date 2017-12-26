Названа дата смерти композитора Владимира Шаинского

Композитор Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в одной из больниц США, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Смерть музыканта подтвердил его сын Владимир. Он рассказал, что причинами смерти послужили перенесенная Шаинским операция по онкологии и пожилой возраст.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он известен как создатель детских песен и музыки для мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку. До 2000 года композитор жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а в 2004 — в США.