Самолет вынужденно сел в Казани из-за смерти пассажира

Лайнер авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Казани из-за смерти одного из пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В 16:54 (мск)... поступило сообщение от диспетчера международного аэропорта Казань о том, что произошла вынужденная посадка самолета (Аirbus А319-114 авиакомпании S7), следовавшего по маршруту Домодедово–Челябинск в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров», — говорится в сообщении.

При этом в материале уточняется, что в аэропорту медики констатировали смерть мужчины.

Пассажирский лайнер авиакомпании JetBlue 26 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту имени Логана в американском Бостоне (штат Массачусетс). После посадки он попал на обледеневший участок полосы, начал скользить и развернулся на 180 градусов, после чего застрял в снегу. В результате инцидента никто не пострадал.