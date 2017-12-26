Лайнер JetBlue выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Бостоне

Пассажирский лайнер авиакомпании JetBlue выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту имени Логана в американском Бостоне (штат Массачусетс). Об этом пишут местные СМИ.

По информации журналистов, самолет вылетел из Саванны (штат Джорджия). После посадки он попал на обледеневший участок полосы, начал скользить и развернулся на 180 градусов, после чего застрял в снегу.

Была проведена эвакуация. Никто из пассажиров не пострадал.

Как пишут СМИ, из-за снегопада аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Как писал портал iz.ru ранее 26 декабря, более 10 рейсов задержано в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной задержки стал циклон, который обрушился на регион накануне.