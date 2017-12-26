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Лайнер JetBlue выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Бостоне

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Фото: Global Look Press/ Leonid Faerberg
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Пассажирский лайнер авиакомпании JetBlue выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту имени Логана в американском Бостоне (штат Массачусетс). Об этом пишут местные СМИ. 

По информации журналистов, самолет вылетел из Саванны (штат Джорджия). После посадки он попал на обледеневший участок полосы, начал скользить и развернулся на 180 градусов, после чего застрял в снегу. 

Была проведена эвакуация. Никто из пассажиров не пострадал.

Как пишут СМИ, из-за снегопада аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы. 

Как писал портал iz.ru ранее 26 декабря, более 10 рейсов задержано в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной задержки стал циклон, который обрушился на регион накануне.

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