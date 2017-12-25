В Турции пилоты самолета отложили вылет из-за запаниковавшего пассажира

Из-за внезапной панической атаки у одного из пассажиров экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт. Лайнер вылетал из Турецкой Республики Северного Кипра (ТСРК) в Стамбул.

Как сообщает агентство IHA, самолет с 67 пассажирами на борту должен был вылететь 24 декабря в 22:00 по местному времени из аэропорта Эрджан в ТСРК. Из-за подозрительного поведения пассажира полиция решила проверить лайнер на наличие бомбы.

В результате бомбу на борту не нашли, а запаниковавшего пассажира и его друга высадили из самолета и препроводили в полицейский участок. После небольшой проверки их отпустили.

Портал iz.ru писал о смерти гражданка США на борту самолета авиакомпании Korean Air, следовавшего из Вашингтона в Сеул. Лайнер был вынужден совершить внеплановую посадку в Хабаровске. Сообщалось о том, что пассажирка скончалась из-за сердечной недостаточности.