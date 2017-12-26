«Дачу Шаляпина» отреставрировали в Кисловодске

Ремонт кровли музея «Дача Шаляпина» завершен. Реставрация исторического здания проходила за счет федерального бюджета. На эти цели из казны было выделено более 2 млн рублей.

Как сообщает NewsTracker, в этом году в музее планируется провести праздничные мероприятия, посвященные 145-летию со дня рождения великого певца.

Напомним, в 1917 году в Кисловодске Шаляпин дал свой знаменитый импровизированный концерт. Он выступил с балкона особняка купца Ушакова, где остановился на время гастролей. В тот раз он приехал на Кавказские Минеральные Воды в пятый и последний раз. Жители Кисловодска тогда рассказывали, что слышали голос певца в разных концах города.