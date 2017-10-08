Звезда фильма «Такси» снимется в фильме о Шаляпине

Французский актер Сами Насери, хорошо известный по фильму «Такси», прибыл в Казань для участия в съемках фильма о легендарном российском оперном певце Федоре Шаляпине. Об этом сообщили казанские СМИ.

Над картиной под названием «К нам едет Шаляпин» работают компания «Сухба» и киностудия «Горизонт кино».

Главную роль в фильме сыграет актер Максим Тимофеев. При этом какая роль досталась Сами Насери — пока неизвестно. Сам француз отметил, что очень рад принять участие в съемках.

«За эти несколько дней в Москве, Казани я открыл для себя фигуру Шаляпина, узнал, что он был родом из такого города, как Казань. Я очень рад принять участие в этом проекте», — сказал Насери на пресс-конференции.

Сценарист и режиссер картины Сергей Кажаев также не раскрыл тайны, какая роль досталась звезде фильмов Люка Бессона.

«Есть несколько сквозных персонажей, сопровождающих Шаляпина, есть персонажи, противоборствующие ему, есть антигерой, есть злодей. Сами Насери будет предложена одна из этих ролей», — сказал режиссер.

Съемки будут проходить до ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сами Насери планирует снять фильм в Крыму, где он недавно побывал.