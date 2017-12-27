Центральная Азия в прицеле террористов

Центральноазиатский регион рассматривается как территория расширения сферы влияния международных террористических и экстремистских организаций. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он добавил, что в совместных планах Москвы и Бишкека укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом. Глава республики рассказал также о том, что вступление в ЕАЭС дало новый импульс росту ВВП страны и открыло широкие возможности для развития экономики.

— Какие направления наиболее перспективны для развития киргизско-российских связей?

— За последние годы совместными усилиями нам удалось вывести отношения между Кыргызстаном и Россией на уровень стратегического партнерства и союзничества. Мы будем продолжать этот курс, развивать и укреплять всестороннее сотрудничество с нашим стратегическим партнером по всем направлениям. Подкреплять практическими результатами наши совместные наработки в политической, военно-технической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

— Для стран Центральной Азии существует опасность со стороны радикальных террористических группировок и экстремистов. Каков уровень этой угрозы сегодня? И есть ли сотрудничество в этой сфере с Москвой?

— Состояние безопасности Кыргызстана определяется его положением в геополитическом пространстве, влиянием региональных факторов, а также динамикой развития страны в современных условиях.

В настоящее время центральноазиатский регион рассматривается как территория расширения сферы влияния международных террористических и экстремистских организаций. Складывающаяся ситуация требует от государства и общества принятия адекватных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Мы приняли государственную программу по противодействию экстремизму и терроризму на 2017–2022 годы.

бишкек Площадь Ала-Тоо в Бишкеке Фото: Global Look Press/Bernd Bieder

Программа — это концептуальная основа реализации государственной политики эффективного предупреждения, пресечения экстремизма, предотвращения угроз терроризма. Она направлена на защиту интересов личности, общества и государства и учитывает обязательства Кыргызской Республики в рамках решений и конвенций ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных организаций, резолюций СБ ООН, двусторонних соглашений и международных договоров, а также Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Противостоять терроризму и религиозному экстремизму можно только совместными силами наших стран-партнеров. Мы плодотворно сотрудничаем с другими государствами и международными организациями.

Что касается сотрудничества с Москвой, можем сказать, что Кыргызстан участвует во всех мероприятиях, проводимых под эгидой РФ в плане противодействия экстремизму и терроризму. Слаженная и устойчивая работа налажена по линии ОДКБ, АТЦ СНГ, а также в рамках двустороннего сотрудничества.

— Киргизия входит в евразийские интеграционные объединения — ЕАЭС и ОДКБ. Как вы оцениваете работу в этих структурах? Какую динамику чувствует Бишкек в экономике и военно-политической сфере от работы в этих форматах?

— В 2015 году Кыргызстан присоединился к Договору о Евразийском экономическом союзе, став его пятым полноправным членом. Кыргызстан получил равные права наряду с другими странами — участницами ЕАЭС в органах управления ЕАЭС.

Нас радует, что в структуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появился блок, который занимается вопросами устранения внутренних барьеров в торговле между странами ЕАЭС. Как вы помните, в 2017 году председательство в органах ЕАЭС перешло к Кыргызстану. И нами было предложено 2017 год посвятить созданию наилучших условий для развития бизнеса на евразийском пространстве и направить усилия на снятие барьеров во взаимной торговле.

одкб Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи глав делегаций государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Фото: пресс-служба президента Киргизии

Считаю, что это один из самых актуальных на сегодняшний день вопросов и практическая экономическая интеграция будет зависеть и от эффективности деятельности ЕЭК. Еще в 2016 году, будучи премьер-министром, я поднимал вопрос об упрощении процедур принятия решения в ЕАЭС, в настоящее время работаем над этим вопросом.

У ЕАЭС большая международная повестка, и ЕЭК наделена полномочиями от президентов стран Евразийской интеграции вести переговоры о зоне свободной торговли с такими странами, как Индия, Иран, Сербия и Сингапур. Ведутся переговоры с Китаем по расширению торгово-экономического сотрудничества.

Иногда сложно скоординировать работу ведомств в одной стране, а ЕЭК приходится работать с государственными органами пяти государств, с чем она успешно справляется.

С момента вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС наблюдается положительная динамика в экономике. Кыргызстан — лидер по росту экономики среди стран союза. В 2016 году ВВП увеличился на 3,8%.

С 2015 года увеличивается доля экспорта в общем товарообороте, в том числе и со странами ЕАЭС. За 2016 год экспорт увеличился на 9% и составил $447,2 млн. Такая динамика сохраняется и в 2017 году.

После присоединения к ЕАЭС значительно выросли инвестиции в республику из стран ЕАЭС — с 12 до 40%. Вырос объем денежных переводов. Членство в ЕАЭС создало благоприятные условия для пребывания и деятельности трудовых мигрантов в странах союза, в частности упрощены процедуры трудоустройства, улучшены социальные условия жизни для них и их семей.

Кыргызстан является государством — участником ОДКБ еще со времен его создания (на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года).

Как вам известно, под занавес каждого года подводятся итоги работы организации высшим органом — Советом коллективной безопасности, в состав которого входят главы государств-членов. Там и дается оценка всем мероприятиям, которые планово проводились в текущем году. Кыргызстан высоко оценивает работу данной структуры. В целом я могу отметить положительную динамику работы в этих форматах.

— В ноябре прошла ваша первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Какие вопросы обсуждались? Удалось ли найти точки соприкосновения?

— Это был мой первый зарубежный визит после избрания президентом Кыргызстана. И это показатель того высокого уровня взаимоотношений, которые реально существуют сейчас между нашими странами.

У нас с Владимиром Владимировичем состоялся конструктивный и доверительный диалог по всему спектру наших взаимоотношений — как по вопросам двустороннего взаимодействия, так и в рамках участия Кыргызстана и России в интеграционных объединениях и международных организациях. При этом практически по всем вопросам мы нашли взаимопонимание и достигли соответствующих договоренностей.

Путин Жээнбеков Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин во время встречи Фото: пресс-служба президента Киргизии

Вместе с тем убежден, что нам необходимо еще больше наращивать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе за счет тех возможностей, которые у нас имеются в связи с участием в Евразийском экономическом союзе. Мы должны планомерно увеличивать экспорт киргизских товаров на рынок ЕАЭС, а также активно привлекать инвестиции и создавать совместные предприятия.

— В СМИ обсуждалась возможность участия миротворцев из Киргизии в послевоенном урегулировании в Сирии. Готов ли Бишкек принять ограниченное участие в подобной миротворческой операции под эгидой ООН?

— Действительно, в СМИ на уровне некоторых экспертов идет обсуждение данного вопроса. Возможность направления миротворческого контингента в Сирию рассматривалась на заседании Постоянного совета ОДКБ, однако на данном этапе этот вариант не получил своего развития. Кыргызстан никаких приглашений ни от кого не получал и не ведет с какой-либо стороной никаких переговоров по отправке наших военных в Сирию. Реализация данного вопроса потребует единогласного решения всех государств — участников ОДКБ, получения положительной резолюции СБ ООН, а главное — согласия парламента Кыргызстана.

— 26 октября 2017 года экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об установлении Дней истории и памяти предков». Они будут праздноваться 7–8 ноября. С чем было связано это решение? Некоторые депутаты в Госдуме РФ расценили это решение как увековечивание якобы «начала восстания Киргизии против Российской империи».

— Да, я читал это заявление депутата Госдумы (Игорь Лебедев, ЛДПР. — «Известия»). Причиной такого отношения может быть недостаточное знание реального отношения киргизского народа к России и русскому народу, не учтен исторический контекст. Указ президента «Об установлении Дней истории и памяти предков» направлен прежде всего на наполнение новым смыслом даты 7 ноября. Она в Кыргызстане отмечалась как День Великой Октябрьской социалистической революции, как национальный праздник. Однако в последние годы эта дата стала терять свое значение, поскольку практически нигде, в том числе в самой России, такого праздника уже не было давно.

Указ связывает дату 7 ноября со многими вехами нашей истории. Особенно нашей общей с Россией истории, о которой у нас в Кыргызстане говорят исключительно позитивно, за крайне редким исключением. И это несмотря на то, что было многое: и восстание 1916 года, приведшее к трагедии, и Октябрьская революция, открывшая путь к возрождению киргизской государственности, и индустриализация, создавшая основу экономики Кыргызстана, и репрессии 1930-х годов, и общий подвиг в годы Великой Отечественной войны, и обретение независимости в 1991 году.

Указ принят очень хорошо нашим многонациональным народом. А названный вами российский депутат просто не увидел главного: наша политика открытости в части событий 1916 года позволила снять напряжение, порожденное в свое время политикой замалчивания, которое сохранялось почти сто лет. Все молчали, но помнили. А вот благодаря тому, что мы открыто обо всем сказали народу, сегодня в Кыргызстане нет никого, кто бы говорил о событиях 1916 года в антироссийской риторике.

Проведение в прошлом году официальных мероприятий к 100-летию трагедии 1916 года, посещение президентом России Владимиром Путиным Мемориала памяти жертв народ Кыргызстана воспринял как свидетельство глубокого уважения.

бессм полк Акция «Бессмертный полк» в Бишкеке Фото: РИА Новости/Владимир Пирогов

События 1917 года в России в нашей стране рассматриваются в неразрывной связи с восстанием 1916 года. Оно охватило территорию не только современного Кыргызстана, но и всю Центральную Азию. Свержение самодержавия дало шанс на обретение современной национальной государственности киргизам и другим народам региона. Поэтому события 1916 года воспринимаются как одна из причин позитивного восприятия киргизами Октябрьской революции.

После революции наши народы в составе большой страны вместе пережили героические и трагические страницы. Указ помещает все эти события в более широкий исторический контекст, это не только восстание 1916 года, но и события Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, индустриализации и коллективизации, репрессий, Отечественной войны. Каждое время рождало своих героев, их всех мы должны помнить.

У нас общее прошлое, общая история. Например, в Кыргызстане акция «Бессмертный полк» стала очень популярной, массовой. Русский язык имеет статус официального, это закреплено в Конституции Кыргызской Республики. К русским людям, русской культуре в Кыргызстане отношение самое доброжелательное.

Указ направлен на укрепление дружбы между нашими народами. Наша общая история помогла нам сделать стратегический выбор в пользу евразийской интеграции, в пользу сотрудничества с Россией.