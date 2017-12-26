Президент Киргизии указал на усиление пропаганды ИГ в Центральной Азии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Центральной Азии усилилось распространение идеологии террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он сказал в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

«Усиливается распространение идеологии ИГ и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», — приводит его слова ТАСС.

Президент добавил, что без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, или «Ташкентский пакт») невозможно противостоять значительной части современных вызовов и угроз.

15 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали семь сторонников ИГ, которые планировали совершить теракты в Санкт-Петербурге.