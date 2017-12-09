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Президент Киргизии одобрил списание долга $240 млн перед Россией

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал принятый ранее парламентом закон о списании долга республики Российской Федерации в размере $240 млн.

Как сообщает пресс-служба главы Киргизии, единовременное списание долга сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8%.

Напомним, решение о списании долга было принято по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле 20 июня 2017 года.

Списание задолженности Россией проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

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