Президент Киргизии одобрил списание долга $240 млн перед Россией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал принятый ранее парламентом закон о списании долга республики Российской Федерации в размере $240 млн.

Как сообщает пресс-служба главы Киргизии, единовременное списание долга сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8%.

Напомним, решение о списании долга было принято по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле 20 июня 2017 года.

Списание задолженности Россией проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».