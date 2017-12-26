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Путин поблагодарил кабмин за решение стоявших перед экономикой РФ вопросов

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в течение последних пяти лет и отметил, что кабмин сделал больше возможного, решил все вопросы.

Об этом глава государства заявил на предновогодней встрече с кабинетом министров в доме правительства, передает ТАСС.

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин.

Говоря о пятилетии нынешнего состава кабмина, президент отметил, что «это были годы сложные — и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно, в нашей».

Кроме того, Путин заявил, что уменьшилась зависимость российской экономики от нефтяной конъюнктуры, внешних шоков и воздействий.

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