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Китай может обогнать США по ВВП в 2032 году

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Китайская народная республика (КНР) превысит валовой внутренний продукт (ВВП) США в 2032 году. К такому выводу пришли в результате исследования специалисты Центра экономических и деловых исследований.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные «Интерфакса». Согласно тому же документу, четвертой экономикой мира станет Индия. Страна обгонит Францию и Великобританию уже в 2017 году. Во второй половине этого века Индия может стать крупнейшей мировой экономикой.

Развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус, и исход выборов 2018 года на их развитии не скажется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря.

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