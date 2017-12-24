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Губернатор Подмосковья рассказал о росте экономики региона на 3,2%

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Экономика Московской области выросла на 3,2% за 2017 год. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что позитивное влияние на экономику Подмосковья оказало появление в области 50 новых предприятий. 

«Порадовал рост экономики — в этом году он 3,2% в Московской области. Это порядка 50 новых предприятий», — заявил Воробьев в эфире «Вести Москва».

Глава Московской области отметил, что бюджет всё еще «недостаточен для такого большого региона», и обратил внимание на необходимость дальнейшего наращивания инвестиционного потенциала, передает телеканал «360».

Отмечается, что Воробьев ранее заявлял о стремлении Московской области к лидерству среди регионов России в экономике и социальной сфере. 

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