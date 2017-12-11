Власти Подмосковья планируют подключить мусоровозы к системе ГЛОНАСС

Власти Московской области намерены подключить мусоровозы к системе ГЛОНАСС.

Об этом заявил в понедельник, 11 декабря министр экологии Подмосковья Александр Коган.

«Мы сейчас прорабатываем вместе с правоохранительными органами постановку на штрафстоянку… машин (не подключенных к системе. — Ред.)» — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Он добавил, что к системе уже подключены около сотни машин.

Таким образом власти региона планируют бороться с несанкционированными свалками.

Еще в октябре правительство России подготовило проект поправок в правила работы системы «Платон». Предполагается, что, кроме взимания платы с фур, она будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы. Цель — препятствовать созданию нелегальных свалок. Экологи отмечают, что только в Московском регионе еженедельно выявляется свыше тысячи мест незаконного сброса мусора.