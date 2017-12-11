Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Власти Подмосковья планируют подключить мусоровозы к системе ГЛОНАСС

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Московской области намерены подключить мусоровозы к системе ГЛОНАСС.

Об этом заявил в понедельник, 11 декабря министр экологии Подмосковья Александр Коган.

«Мы сейчас прорабатываем вместе с правоохранительными органами постановку на штрафстоянку… машин (не подключенных к системе. — Ред.)» — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Он добавил, что к системе уже подключены около сотни машин.

Таким образом власти региона планируют бороться с несанкционированными свалками.

Еще в октябре правительство России подготовило проект поправок в правила работы системы «Платон». Предполагается, что, кроме взимания платы с фур, она будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы. Цель — препятствовать созданию нелегальных свалок. Экологи отмечают, что только в Московском регионе еженедельно выявляется свыше тысячи мест незаконного сброса мусора.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейшее в Европе кладбище построят рядом с мусорным полигоном в Подмосковье
Мусорный ветер покинет столицу
Погодные условия в ближайшее время будут способствовать рассеиванию вредных примесей в московском воздухе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017