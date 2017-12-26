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Совладелец банка арестован за пропавшие 677 млн Олега Табакова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве арестован экс-глава совета директоров и совладелец банка «Клиентский» Александр Кленовский, которого обвиняют в растрате средств кредитной организации, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, денежные средства списывались через оформление кредитов на людей, которые даже не подозревали об этом. Число пострадавших от действий руководства банка увеличивается с каждым днем. Как уточняет «Росбалт», среди потерпевших есть и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.

Журналисты сообщают, что Следственный комитет России подал в Басманный суд ходатайство об избрании Кленовскому меры пресечения в виде заключения под стражу, но было решено поместить его под домашний арест. 

В октябре суд приговорил к 4,5 года лишения свободы экс-исполняющего обязанности председателя правления Маст-банка Александра Чеметова. Топ-менеджера признали виновным в хищении у кредитной организации более 5,6 млрд рублей.

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