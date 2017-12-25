Сын Олега Табакова рассказал о состоянии здоровья отца

Сын известного актера и режиссера Олега Табакова рассказал о самочувствии отца.

«Всё хорошо. Всё хорошо», — рассказал Павел Табаков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее 25 декабря сообщалось, что состояние здоровья художественного руководителя МХТ имени Чехова резко ухудшилось. СМИ сообщали, что артист находится в критическом состоянии.

Табаков был доставлен в больницу 27 ноября. У народного артиста диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения».