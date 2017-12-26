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Минобороны провело испытания межконтинентальной ракеты «Тополь»

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Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
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Минобороны России провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр», сообщает «РИА Новости».

«Боевым расчетом РВСН с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — сказано в пресс-релизе.

Указывается, что в ходе испытаний военное ведомство получило экспериментальные данные, которые будут использованы для разработки средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки баллистических ракет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2018 году планируют провести 12 пусков ракет — в два раза больше, чем в 2017-м.

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