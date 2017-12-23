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Ракеты «Сармат» и «Рубеж» вошли в новую госпрограмму вооружений РФ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» и «Рубеж» вошли в новую госпрограмму вооружений (ГПВ) до 2027 года, сообщил бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

По его словам, в ближайшем будущем новейшие МБР данного типа получат российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

«Планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации «Тополи», заменяя их на более современные и совершенные «Ярсы». Кроме того, РВСН начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты «Рубеж» и «Сармат», — приводит слова Бондарева ТАСС.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой ГПВ.

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