Исторический парк на«Федюхиных высотах сделают круглогодичным в Севастополе, сообщила пресс-служба исторического парка.

За три месяца была сделана съемка местности, проведены геодезические работы в парке. Определена концепция комплексного развития не только парка, но и прилегающих к парку территорий. Планируется создать шесть исторических локаций, сообщило ИА SevastopolMedia.

Также будет воссоздана в масштабе 1:1 Батарея № 74 в локации Первой обороны Севастополя. Генеральный план парка и архитектурно-градостроительная концепция уже разработаны. Монтаж площадок планируется начать осенью 2018 года.