Снежный городок официально открыт в Благовещенске

Снежный городок официально открыт на центральной площади в Благовещенске

Главная новогодняя площадка амурской столицы открылась сегодня на главной площади. Первыми гостями оказались губернатор Приамурья, начальник управления ЖКХ администрации Благовещенска и другие представители городской администрации. Ими были осмотрены и даже опробованы некоторые объекты парка, сообщило Asn24.ru.

Скульпторы создали восемь горок разной величины для парка — три детских малых, три для средней возрастной категории и две большие горки высотой более 5 м. В этом году горки размещены немного по-другому, чем в прежнем. Сделано это для безопасности катающихся, чтобы максимально снизить возможность столкновений людей друг с другом. Также на территории городка есть каток с прокатом коньков, открыт для посетителей он будет с 10:00 до 21:00.