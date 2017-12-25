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Танцевальный фестиваль прошел в КНДР в честь 100-летия бабушки Ким Чен Ына

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Фото: Global Look Prees/Sachelle Babbar
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Танцевальный фестиваль прошел в столице КНДР Пхеньяне в честь столетнего юбилея со дня рождения бабушки действующего северокорейского лидера Ким Чен Сук. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Чен Сук была первой женой основателя КНДР Ким Ир Сена и матерью предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира. Она ушла из жизни 22 сентября 1949 года. Бабушка Ким Чен Ына также известна в Северной Корее как «героиня антияпонской войны» и «великая мать революции».

Участники мероприятия возложили венки к статуе Ким Чен Сук на Мемориальном кладбище революционеров, расположенном на горе Тэсон.

В понедельник, 25 декабря, лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение Трудовой партии страны противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в республику.

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