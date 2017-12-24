Ким Чен Ын поручил противостоять «антисоциалистическим явлениям»

Основная задача Трудовой партии Кореи — противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в северокорейское общество. Соответствующее распоряжение дал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Глава государства указал, что империалисты пытаются «полностью лишить страну суверенитета, права на существование и развитие». По мнению северокорейского лидера, антисоциалистические явления могут парализовать революционное и классовое сознание молодежи и народа, что в итоге подорвет социалистическую революционную позицию.

Ким Чен Ын поручил начать «революционное наступление» на антисоциалистические явления, причем начать необходимо с первичных ячеек Трудовой партии Кореи, передает «РИА Новости».

«Превосходство нашей социалистической культуры над упаднической буржуазно-реакционной культурой позволит людям освободиться от иллюзорного восприятия культуры врагов, противостоять идейно-культурному проникновению империалистов», — резюмировал Ким Чен Ын.