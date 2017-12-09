Прямой эфир
Сюжет:

Ким Чен Ын поднялся на священную гору на границе с Китаем

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в сопровождении представителей высшего руководства страны поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем. Об этом сообщает официальное государственное информагентство ЦТАК. 

По итогам визита он распорядился провести работу по благоустройству территории, придать «более величественный» вид выбитой на скале 200-метровой надписи «Священная гора Пэктусан — символ революции». 

Стоя на пике Чангун, северокорейский лидер «вспоминал волнующие дни, когда с несгибаемой, несокрушимой на века волей и верой в победу республика создавала ракетно-ядерные войска», — говорится в сообщении ЦТАК. 

Как писал портал iz.ru, Ким Чен Ын в конце ноября заявил о завершении формирования КНДР ядерных сил. Он также назвал историческим успехом Северной Кореи запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-15». 

Ядерные испытания Пхеньяна привели к обострению ситуации на Корейском полуострове. Полная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп вновь назвал Ким Чен Ына маленьким человеком-ракетой
США призвали все страны мира полностью разорвать связи с КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017