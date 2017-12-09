Ким Чен Ын поднялся на священную гору на границе с Китаем

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в сопровождении представителей высшего руководства страны поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем. Об этом сообщает официальное государственное информагентство ЦТАК.

По итогам визита он распорядился провести работу по благоустройству территории, придать «более величественный» вид выбитой на скале 200-метровой надписи «Священная гора Пэктусан — символ революции».

Стоя на пике Чангун, северокорейский лидер «вспоминал волнующие дни, когда с несгибаемой, несокрушимой на века волей и верой в победу республика создавала ракетно-ядерные войска», — говорится в сообщении ЦТАК.

Как писал портал iz.ru, Ким Чен Ын в конце ноября заявил о завершении формирования КНДР ядерных сил. Он также назвал историческим успехом Северной Кореи запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».

Ядерные испытания Пхеньяна привели к обострению ситуации на Корейском полуострове. Полная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.