Курортные страсти

На курортных Мальдивских островах кипят политические страсти. Власти Мальдив заигрывают с Саудовской Аравией, кормят обещаниями Индию и берут деньги у Китая, балансируя между Эр-Риядом, Нью-Дели и Пекином, заверяя всех в своей лояльности и рассчитывая получить от них побольше денег. Сколько еще маленьким Мальдивам удастся лавировать между региональными лидерами и у кого первого лопнет терпение - выяснял iz.ru.

Автор цитаты «Послы множества стран почему-то взяли за правило не информировать МИД о своих встречах с нашими чиновниками. К тому же, похоже, они внезапно буквально воспылали любовью к некоторым атоллам – особенно тем, где местные властные органы контролируются оппозицией. Удивительно, просто удивительно».

Так мальдивский посол на Шри-Ланке Мухаммед Хусейн Шариф прокомментировал просочившуюся в прессу информацию о том, что правительство ввело ограничения на перемещения и встречи иностранных дипломатов. Произошло это после того, как индийский верховный комиссар (так в странах Содружества по традиции взаимно именуют послов) Акхилеш Мишра внезапно решил встретиться с несколькими мальдивскими чиновниками. Трех из них после этого уволили, а иностранных дипломатов обязали сообщать в МИД о любых встречах с местными официальными лицами.

Верховные комиссары Британии и Австралии и немецкий посол немедленно разразились гневными твитами, напоминая официальному Мале о его международных обязательствах. На следующий день внезапно выяснилось, что произошло роковое недоразумение. Акхилеш Мишра – друг мальдивского народа, пояснял пресс-секретарь президента Мальдив Ибрагим Шихаб, и, разумеется, имеет право ездить куда ему вздумается.

В индийском МИДе новость об ограничениях для посла также категорически отвергли. Правда, добавили после этого, что у Индии к Мальдивам накопилась масса других вопросов. В последнее время Мальдивы, похоже, ведут двойную игру, и пора бы определиться с друзьями.

Диктатор, либерал, исламист

Мальдивская республика – маленькое островное государство в Индийском океане, известное россиянам, европейцам и американцам в основном как довольно дорогой курорт с отличными видами. Но за фасадом кипят политические страсти, которыми обычные туристы редко интересуются.

В 1965 Мальдивы получили независимость от британской короны, три года спустя стали республикой. В 1968-м президентом стал Момун Абдул Гаюм, который после этого пробыл у власти 30 лет. Он переизбирался пять раз, неизменно получая больше 90 процентов голосов – что, в общем, неудивительно, учитывая, что он был единственным кандидатом. На него покушались, трижды пытались свергнуть, но все безрезультатно. Гаюма удалось скинуть только после того, как он, переоценив собственную популярность, под давлением оппозиции и зарубежных стран согласился на альтернативные выборы. Внезапно обнаружилось, что мальдивцы любят Гаюма совсем не так сильно, как показывали соцопросы.

мальдивы Мухаммед Нашид Фото: Global Look Prees/Dominic Dudley

Новым лидером стал Мухаммед Нашид – человек либеральных взглядов, с широкими связями в Лондоне и Нью-Дели и хорошо подвешенным языком. Он обещал в рекордный срок превратить Мальдивы в рай на земле, покончить с наркоторговлей и справиться с главным бичом местной экономики – безработицей.

мальдивы Столкновение с полицией во время протестов в Мале Фото: Global Look Prees/Huang Haimin

Нашид, однако, продержался недолго. Его реформы оказались слишком смелыми для консервативного населения, решившего, что президент собирается переделать страну на безбожный западный манер. После того, как в 2012 году Нашид приказал арестовать не подчинившегося ему верховного судью, в столице Мале вспыхнули массовые протесты. Полиция, которую бросили на их подавление, перешла на сторону народа, и Нашиду пришлось подать в отставку. По итогам выборов президентом стал сводный брат бывшего лидера Гаюма – Абдулла Ямин, пообещавший мальдивцам крепить духовные основы исламской нации. Впрочем, вскоре ему стало не до крепежа: Мальдивы оказались в центре крупной внешнеполитической игры.

Мальдивы нельзя купить, Мальдивы можно только арендовать

Если взглянуть на карту, то сразу становится ясно, почему так важен контроль над Мальдивскими островами. Хотя на шельфе недавно были обнаружены запасы нефти, основа экономики Мальдив – туризм, рыболовство и выращивание кокосовых пальм и фруктов на местных бедных почвах. Мальдивы ценны другим: их географическое положение позволяет контролировать все торговые потоки, идущие через Индийский океан. Кто владеет Мальдивами, владеет ключом к региону.

мальдивы Абдулла Ямин

Новоизбранный президент Ямин оказался перед нелегким выбором. С одной стороны, Мальдивы с самого обретения независимости входили в индийскую сферу влияния и давно к этому привыкли. Мале проводил в жизнь доктрину под названием India First – то есть сперва интересы Индии, а потом уже всех остальных государств. На островах развернута станция слежения индийских ВМС. Нью-Дели, со своей стороны, вел себя, как положено государству-протектору: в 1988-м индийские десантники предотвратили переворот, разгромив мятежников и позволив президенту Гаюму удержаться у власти. Индийцы первыми пришли на помощь мальдивцам после цунами 2004 года.

мальдивы Фото: Global Look Prees/Narayan Maharjan

Однако в отношениях Мале и Нью-Дели постепенно росло взаимное раздражение. Особенно оно усилилось после того, как Ямин, пытаясь исполнить предвыборные обещания, стал проводить линию на исламизацию страны, все активнее привлекая на острова саудовских проповедников и саудовские деньги. Идеи салафитских миссионеров нашли благодатную почву среди мальдивской безработной молодежи: на джихад в Сирию и Ирак отправились 200 человек – самый большой процент на душу населения среди неарабских стран (всего на Мальдивах живут около 400 тысяч человек). В результате Ямин оказался заложником собственной политики: влиятельная лоялистская газета «Вагуту» перегнула палку и в редакционной колонке недавно назвала индийского премьера Нарендру Моди «индусским экстремистом, проводящим антимусульманскую политику». Из Нью-Дели сразу же последовал окрик, после чего Мале извинился, тираж изъяли, главреду сделали суровое внушение. Следом за проповедниками идут саудовские политики: весной 2017 года оппозиция обвинила президента в том, что он тайком продал саудитам атолл Фаафу. Ямин заверил, что ничего не продавал, но при этом намекнул, что соответствующие предложения из Эр-Рияда получал – дескать, саудовские инвесторы готовы выстроить на атолле город-сад, вроде того, что у себя на родине собирается создать принц Мухаммед ибн-Салмана.

Но главное, что в Индийском океане все активнее действует еще один игрок – Китай. Пекин представляется идеальным союзником – охотно дает деньги и не задает лишних вопросов насчет прав человека. В 2014-м архипелаг впервые в истории посетил председатель КНР. Си Цзиньпин заключил с Абдуллой Ямином соглашение, согласно которому Мальдивы стали частью китайской стратегии «Пояса и Пути». В Нью-Дели, где давно с беспокойством следят за бурной китайской деятельностью у своих южных берегов, это восторга не вызвало – как и последующие действия Мале. В апреле 2016 года Ямин передал Китаю контракт на модернизацию аэропорта имени Ибрагима Насира общей стоимостью 800 млн долларов, отобрав его у индийской фирмы. В августе 2017 года мальдивские власти разрешили трем китайским боевым кораблям пройти докование в Мале. Месяц спустя Пекин и Мале подписали соглашение о создании зоны свободной торговли - дело оставалось лишь за ратификацией в мальдивском парламенте.

мальдивы Встреча Абдуллы Ямина с Си Цзиньпинем Фото: REUTERS/Fred Dufour

Эти события вызвали настолько бурную реакцию в Нью-Дели, что Ямин понял: нужно срочно что-то делать. Ямин прилетел в индийскую столицу и дал Нарендре Моди все необходимые заверения, пообещав, что Индия останется главным партнером Мальдив – военным, торговым и политическим. Особенно Ямин упирал на то, что никакого соглашения о свободной торговле с Китаем не будет до тех пор, пока он не подпишет аналогичное с Индией.

Быстро, решительно

Вечером 29 ноября спикер народного меджлиса - парламента Мальдив - созвал депутатов на срочное заседание. Рабочий день к тому моменту уже закончился, большинство народных избранников разошлись по домам, включая и всех представителей оппозиции.

Все дальнейшее происходило в бешеном темпе. Депутатам представили на ратификацию законопроект о создании зоны свободной торговли с Китаем – документ объемом в тысячу с лишним страниц. Три минуты понадобилось для того, чтобы проголосовать за направление его в профильный комитет, еще 10 минут – на то, чтобы комитет его одобрил. К тому моменту в двери парламента уже стучались корреспонденты, но тщетно. 30 голосов "за", ни одного "против", 55 депутатов отсутствовали в зале заседаний. Закон о зоне свободной торговли с Китаем, который ни оппозиция, ни пресса, ни население в глаза не видели, был ратифицирован менее чем за час.

мальдивы Фото: REUTERS/Fred Dufour

Почти две недели Индия хранила ошеломленное молчание. Нью-Дели нарушил его лишь в середине месяца. Разумеется, заверили индийские дипломаты, «до тех пор, пока развитие двусторонних отношений между странами будет способствовать миру и стабильности в регионе, Индии следует это приветствовать». Однако Нью-Дели надеется, что Мале примет во внимание опасения индийских политиков:

Автор цитаты «Мы ожидаем, что, будучи близким и дружественным соседом, Мальдивы отнесутся с пониманием к нашим опасениям в том, что касается поддержания их политики «Индия – первым делом».

За тщательно выверенными и исполненными внешнего дружелюбия фразами отчетливо видна завуалированная угроза. Индия в последнее время получила ряд болезненных ударов – Китай арендовал на 99 лет глубоководный порт Хамбантота на Шри-Ланке, еще одном государстве, которое Индия привыкла числить среди своих клиентов; в Непале проиндийские партии потерпели сокрушительное поражение на выборах, уступив коммунистам-маоистам. В Нью-Дели вполне могут решить, что не мешала бы показательная порка – и Мальдивы представляются удачной кандидатурой на роль жертвы.

Не грози индийскому слону

Как показывает опыт, индийские разведчики и дипломаты, если поставить перед ними такую задачу, способны действовать стремительно и эффективно. Совсем недавно это на собственной шкуре испытал президент Шри-Ланки Махендра Раджапакса: все опросы обещали ему победу на выборах, но индийцы сумели в рекордно короткий срок консолидировать оппозицию и договориться с военными о том, что те не будут вмешиваться в ситуацию. В результате Раджапакса проиграл.

мальдивы Фото: Global Look Prees/Zheng Huansong

На Мальдивах индийцам есть на кого опереться: свергнутый президент Мухаммед Нашид, живущий сейчас в занимает последовательно проиндийскую позицию, жестко критикуя проводимый Ямином происламистский и прокитайский курс. Его идеи транслирует оппозиционная Мальдивская демократическая партия, напоминая, что сейчас Мальдивы торгуют с Китаем с колоссальным дефицитом, а после вступления в силу договора о свободной торговле баланс еще больше сместится в сторону Пекина.

У Абдуллы Ямина осталось менее года для того, чтобы укрепить свои позиции – президентские выборы в стране намечены на вторую половину 2018-го. Самым разумным ходом для него сейчас было бы пойти на мировую с Нью-Дели и попытаться заручиться поддержкой могущественного соседа в обмен на лояльность – но, возможно, кредит доверия Индии Ямину уже исчерпан.