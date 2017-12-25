Пробки в Москве достигли девяти баллов

Автомобильные заторы вечером в понедельник в Москве оцениваются интерактивным сервисом «Яндекс.Пробки» в девять баллов. 25 декабря в 16:55 Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца встали в пробках. Автомобили стоят практически без движения, движение транспорта серьезно затруднено по всем магистралям столицы.

Всего за полчаса до девятибалльных пробок ситуация на дорогах Москвы оценивалась в восемь баллов. Телеканал «360» сообщал, что ситуация на столичных дорогах изменится только в 22:00.

Портал iz.ru сообщил, что предупреждение о затруднении движения в связи с ДТП с автобусом в Москве опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Предстоящий вторник, 26 декабря, в Москве, как ожидается, станет самым загруженным днем по дорожной обстановке.