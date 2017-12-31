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История в датах: 31 декабря

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Фото: commons.wikimedia.org
31 декабря 1898 года начала работать первая междугородная телефонная линия между Москвой и Петербургом. На фото: главное помещение Санкт-Петербургской телефонной станции междугородной линии
Фото: ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев
31 декабря 1999 года о своей отставке с поста президента РФ объявил Борис Ельцин. На фото: официальная церемония передачи власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину
Фото: ТАСС/Л.Поликашин
31 декабря 1968 года первый испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. На фото: Ту-144 перед первым стартом
Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
31 декабря 80 лет исполняется британскому актеру Энтони Хопкинсу. На фото: Хопкинс в роли доктора Роберта Форда в сериале «Мир Дикого запада» (2016)
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