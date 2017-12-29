История в датах: 29 декабря

29 декабря 1984 года в состав Северного флота ВМФ России вошла подводная лодка К-51 «Верхотурье», головная субмарина проекта «Дельфин». На фото: «Верхотурье» во время церемонии вывода из эллинга на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске в 2012 году