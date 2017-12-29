История в датах: 29 декабря

29 декабря 1768 года Екатерина II ввела в Российской империи бумажные денежные знаки — ассигнации. На фото: 25-рублевая государственная ассигнация, выпущенная в обращение в 1790 году
Фото: ТАСС/Антон Денисов
29 декабря 1977 года в России был создан отряд специального назначения МВД России «Витязь», просуществовавший до 2008 года. На фото: показательные учения полка «Витязь» в 1999 году
Фото: ТАСС/Воркунков Максим
29 декабря 1984 года в состав Северного флота ВМФ России вошла подводная лодка К-51 «Верхотурье», головная субмарина проекта «Дельфин». На фото: «Верхотурье» во время церемонии вывода из эллинга на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске в 2012 году
Фото: Global Look Press/ZUMA/Kika Press
29 декабря 45 лет исполняется британскому киноактеру Джуду Лоу. На фото: актер в 2016 году
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