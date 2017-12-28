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История в датах: 28 декабря

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Фото: Getty Images/Association Freres Lumiere
28 декабря отмечается Международный день кино. В этот день в 1895 году братья Люмьер впервые показали широкой публике свой короткометражный фильм «Прибытие поезда». На фото: кадр из фильма
Фото: Getty Images/Keystone
28 декабря 1973 года в Париже был опубликован роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На фото: Солженицын в 1974 году, после высылки из СССР
Фото: Getty Images/Bettmann
28 декабря 1968 года во время рейда в международный аэропорт Бейрута израильский спецназ уничтожил 14 пассажирских самолетов. На фото: последствия израильского рейда
Фото: commons.wikimedia.org/Library of Congress
28 декабря 1908 года на Сицилии произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 75 тыс. человек. На фото: выжившие после землетрясения в городе Мессина
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