История в датах: 27 декабря

27 декабря 1831 года Чарлз Дарвин начал путешествие на борту корабля «Бигль», во время которого он сформулировал теорию эволюции. На фото: корабль «Бигль»
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Xinhua/Sajjad
27 декабря 2007 года во время теракта, произошедшего после митинга оппозиции в городе Равалпинди, погибла экс-премьер Пакистана Беназир Бхутто. На фото: митинг в Лахоре в шестую годовщину убийства Беназир Бхутто
Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
27 декабря 2007 года в Москве в Серебряном Бору открыт Живописный мост
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
27 декабря в России отмечается День спасателя. На фото: сотрудник МЧС России на командно-штабных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Томской области
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
27 декабря 1832 года родился Павел Третьяков, основатель Третьяковской галереи. На фото: памятник Павлу Третьякову у здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
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