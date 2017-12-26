История в датах: 26 декабря

26 декабря 1825 года, во время принесения присяги новому императору Николаю I, на Сенатской площади в Петербурге произошло восстание декабристов. На фото: Николай I на Сенатской площади
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
26 декабря в России отмечается День войсковой противовоздушной обороны. На фото: офицеры полка противовоздушной обороны ВС РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Крыму
Фото: commons.wikimedia.org
26 декабря 1898 года Пьер и Мария Кюри впервые получили радий. На фото: Пьер и Мария Кюри во время работы в лаборатории в 1904 году
Фото: Getty Images/Paula Bronstein
26 декабря 2004 года на побережья Индии, Индонезии, Таиланда и Шри-Ланки обрушилось гигантское цунами, жертвами которого стало больше 200 тыс. человек. На фото: последствия цунами в бухте Тонсай в Таиланде
Фото: РИА Новости/Виктор Булла
26 декабря 1919 года Совнарком РСФСР принял декрет «О ликвидации безграмотности», согласно которому все жители в возрасте от 8 до 50 лет обязаны были выучиться грамоте на родном или русском языке. На фото: урок арифметики в школе по ликвидации безграмотности в Петрограде в 1920 году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.