История в датах: 26 декабря

26 декабря 1919 года Совнарком РСФСР принял декрет «О ликвидации безграмотности», согласно которому все жители в возрасте от 8 до 50 лет обязаны были выучиться грамоте на родном или русском языке. На фото: урок арифметики в школе по ликвидации безграмотности в Петрограде в 1920 году