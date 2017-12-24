История в датах: 24 декабря

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Фото: wikipedia.org
24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук открыл остров, названный им островом Рождества. На фото: вид из космоса на остров
Фото: РИА Новости
24 декабря в России отмечается День воинской славы в честь взятия Суворовым турецкой крепости Измаил в 1790 году. На фото: гравюра «Штурм Измаила 11–22 декабря 1790 года под командованием А. Суворова»
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
24 декабря 1982 года первый полет совершил опытный образец военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». На фото: тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Фото: ТАСС
24 декабря 1943 года началось крупное наступление советских войск на Правобережной Украине. На фото: форсирование Днепра советскими войсками в районе Киева
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