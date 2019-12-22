История в датах: 22 декабря

22 декабря 1920 года в Москве открылся 8-й Всероссийский съезд советов, на котором был утвержден план электрификации страны — ГОЭЛРО. На фото: город Комсомольск Ивановской области. Строительство ГРЭС на Старой Горке в 1921 году
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Фото: commons.wikimedia.org
22 декабря 1857 года в России была выпущена первая почтовая марка
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Фото: ТАСС
22 декабря 1976 года совершил первый полет четырёхмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Ил-86 для авиалиний средней протяжённости
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Фото: Global Look Press
22 декабря 1972 года родилась французская актриса и певица Ванесса Паради
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