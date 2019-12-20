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История в датах: 20 декабря

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Фото: Global Look Press
20 декабря 1879 года Томас Эдиссон впервые публично продемонстрировал, как работает лампочка накаливания. На фото: иллюстрация лампы накаливания с карбоновой нитью в журнале «Сайнтифик Американ», 1880 год
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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
20 декабря 1938 года в СССР были введены трудовые книжки
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Фото: Global Look press/ZUMA/Xinhua/Wang Qingqin
20 декабря 1960 года родился южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук. На фото: Ким Ки Дук с главным призом 69-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Пьета»
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
20 декабря 1699 года Петр I официально перенес празднование Нового года на 1 января — до этого в России праздник отмечали 1 сентября. На фото: горожане на Красной площади, 2017 год
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