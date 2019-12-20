История в датах: 20 декабря

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press
20 декабря 1879 года Томас Эдиссон впервые публично продемонстрировал, как работает лампочка накаливания. На фото: иллюстрация лампы накаливания с карбоновой нитью в журнале «Сайнтифик Американ», 1880 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Евгений Курсков
20 декабря 1938 года в СССР были введены трудовые книжки
На весь экран
Фото: Global Look press/ZUMA/Xinhua/Wang Qingqin
20 декабря 1960 года родился южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук. На фото: Ким Ки Дук с главным призом 69-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Пьета»
На весь экран
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
20 декабря 1699 года Петр I официально перенес празднование Нового года на 1 января — до этого в России праздник отмечали 1 сентября. На фото: горожане на Красной площади, 2017 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.