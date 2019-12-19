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История в датах: 19 декабря

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Фото: ТАСС
19 декабря 1939 года в СССР на вооружение был принят танк Т-34 — один из самых массовых и самых результативных танков Великой Отечественной войны. На фото: советская танковая колонна движется на город Унгены. 1944 год
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Фото: Global Look Press
19 декабря 1972 года космический корабль «Аполлон-17» вернулся на Землю. Лунная программа в США была свернута. На фото: астронавт Харрисон Х. Шмитт фотографируется рядом с огромным валуном во время последней лунной программы
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Фото: Global Look Press
19 декабря 2016 года в Турции во время открытия выставки был убит российский посол Андрей Карлов. На фото: Андрей Карлов за несколько минут до смерти
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Владимир Новиков
19 декабря 1906 года родился Леонид Ильич Брежнев. На фото: американцы встречают Брежнева у Белого дома, Вашингтон, 1973 год
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