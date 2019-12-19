История в датах: 19 декабря

19 декабря 1939 года в СССР на вооружение был принят танк Т-34 — один из самых массовых и самых результативных танков Великой Отечественной войны. На фото: советская танковая колонна движется на город Унгены. 1944 год
На весь экран
Фото: Global Look Press
19 декабря 1972 года космический корабль «Аполлон-17» вернулся на Землю. Лунная программа в США была свернута. На фото: астронавт Харрисон Х. Шмитт фотографируется рядом с огромным валуном во время последней лунной программы
На весь экран
Фото: Global Look Press
19 декабря 2016 года в Турции во время открытия выставки был убит российский посол Андрей Карлов. На фото: Андрей Карлов за несколько минут до смерти
На весь экран
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Владимир Новиков
19 декабря 1906 года родился Леонид Ильич Брежнев. На фото: американцы встречают Брежнева у Белого дома, Вашингтон, 1973 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.