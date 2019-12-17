История в датах: 17 декабря

17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. На фото: военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 «Ярс» в Новосибирской области
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17 декабря 1903 года впервые поднялся в воздух самолет братьев Райт. На фото: первый полет «Флайера-1» 17 декабря 1903 года
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Фото: commons.wikimedia.org
17 декабря 1926 года в СССР была завершена всесоюзная перепись населения. На фото: плакат, рассказывающий о переписи
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Фото: Getty Images/U.S. Navy
17 декабря 1998 года США и Великобритания начали операцию против Ирака, которая получила название «Лиса в пустыне». На фото: экипажи готовятся к запуску четвертой волны воздушных ударов по Ираку на палубе атомного ударного авианосца ВМС США USS Enterprise
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