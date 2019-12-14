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История в датах: 14 декабря

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Фото: commons.wikimedia.org
14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади были торжественно открыты Верхние торговые ряды, которые сегодня известны всем как ГУМ. На фото: торговые ряды в 1893 году
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Фото: NASA
14 декабря 1913 года Греция официально аннексировала остров Крит. На фото: вид на остров с Международной космической станции
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Фото: commons.wikimedia.org
14 декабря 1911 года экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса. На фото: Хельмер Хансен и Руаль Амундсен определяют свои координаты на Южном полюсе
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Фото: Global Look Press/A. Krieger
14 декабря 2004 года на юге Франции был открыт виадук Мийо — самый высокий транспортный мост в мире. На фото: виадук в 2009 году
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