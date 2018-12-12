История в датах: 12 декабря

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Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин
12 декабря в России отмечается День Конституции — в этот день в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации. На фото: выборы депутатов Совета Федерации, Государственной думы РФ и голосование по принятию проекта новой Конституции РФ в Москве
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Фото: Getty Images/PA Images
12 декабря 1911 года столица Индии была перемещена из Калькутты в Дели — город, который в индийской истории называют «столицей семи империй». На фото: коронация короля Великобритании Георга V как императора Индии в Дели 12 декабря 1911 года
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Фото: ТАСС/Владимир Медведев
12 декабря 1951 года родился знаменитый путешественник и художник Федор Конюхов. На фото: Конюхов во время одиночного путешествия к Северному полюсу в 1990 году
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Фото: commons.wikimedia.org
12 декабря 1872 года в Москве открылось здание Политехнического музея. На фото: здание музея в 1884 году
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