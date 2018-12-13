История в датах: 13 декабря

13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера комедии «Джентльмены удачи»
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13 декабря 1996 года на пост Генерального секретаря ООН был избран Кофи Аннан. На фото: Аннан во время интервью в Праге в 1999 году
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Фото: Getty Images/China News Service/Yang Bo
13 декабря 1937 года началась Нанкинская резня — китайский город Нанкин был захвачен японскими войсками, которые в течение шести недель устраивали в нем массовые расправы. На фото: мемориальное мероприятие в Нанкине накануне национального Дня памяти жертв резни
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Фото: commons.wikimedia.org
13 декабря 1577 года в свою первую экспедицию отправился британский моряк Фрэнсис Дрейк, который в будущем стал первым капитаном, сумевшим вернуться живым из кругосветного путешествия. На фото: репродукция портрета Дрейка работы Маркуса Герартса Младшего
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