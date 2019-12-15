История в датах: 15 декабря

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Фото: Global Look Press/Rehman Asad
15 декабря отмечается Международный день чая. На фото: работница фермы в Бангладеш собирает чайный лист
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
15 декабря 1951 года в России появились радиотехнические войска ВВС РФ — теперь в этот день военнослужащие этих частей отмечают свой профессиональный праздник. На фото: радиолокационная станция (РЛС) на территории аэродрома Приволжский в Астраханской области
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
15 декабря в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. На фото: цветы у здания ВГТРК в память о погибших на Украине в 2014 году журналистах ВГТРК — корреспонденте Игоре Корнелюке и видеоинженере Антоне Волошине
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Фото: commons.wikimedia.org
15 декабря 1791 года в США вступил в действие Билль о правах, законодательно закрепивший такие гражданские права, как свобода совести, свобода печати и свобода ношения оружия
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