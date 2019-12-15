История в датах: 15 декабря

15 декабря 1951 года в России появились радиотехнические войска ВВС РФ — теперь в этот день военнослужащие этих частей отмечают свой профессиональный праздник. На фото: радиолокационная станция (РЛС) на территории аэродрома Приволжский в Астраханской области