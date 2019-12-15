Прямой эфир

История в датах: 15 декабря

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press/Rehman Asad
15 декабря отмечается Международный день чая. На фото: работница фермы в Бангладеш собирает чайный лист
На весь экран
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
15 декабря 1951 года в России появились радиотехнические войска ВВС РФ — теперь в этот день военнослужащие этих частей отмечают свой профессиональный праздник. На фото: радиолокационная станция (РЛС) на территории аэродрома Приволжский в Астраханской области
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
15 декабря в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. На фото: цветы у здания ВГТРК в память о погибших на Украине в 2014 году журналистах ВГТРК — корреспонденте Игоре Корнелюке и видеоинженере Антоне Волошине
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
15 декабря 1791 года в США вступил в действие Билль о правах, законодательно закрепивший такие гражданские права, как свобода совести, свобода печати и свобода ношения оружия
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019