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История в датах: 18 декабря

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Фото: Getty Images/Buyenlarge
18 декабря 1865 года в США была принята 13-я поправка к Конституции страны, отменяющая рабство. На фото: освобожденные рабы в городе Ричмонде в 1865 году
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Фото: Global Look Press/Sergey Krivchikov
18 декабря 1961 года свой первый полет совершил стратегический бомбардировщик Ту-160. На фото: бомбардировщик во время полета в 2011 году
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Фото: commons.wikimedia.com
18 декабря 1940 года в Германии был утвержден план операции «Барбаросса» по нападению на Советский Союз. На фото: аэрофотосъемка города Горького с указанием целей для бомбардировок
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Фото: РИА Новости
18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Петербурге состоялась премьера балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». На фото: сцена из балета в постановке Мариинского театра, 1892 год
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