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История в датах: 16 декабря

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Фото: Global Look Press
16 декабря 1946 года в Париже на авеню Монтень Кристиан Диор открыл свой собственный Дом моды. На фото: дизайнер с моделью Дороти Эммс в 1952 году
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Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
16 декабря 1948 года Камбоджа, до сих пор находившаяся под протекторатом Франции, провозгласила независимость. На фото: туристы в храмовом комплексе Ангкор-Ват в 1932 году
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Фото: commons.wikimedia.org
16 декабря 1899 года был основан футбольный клуб «Милан». На фото: состав «Милана», чемпиона Италии 1901 года
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Фото: Global Look Press
16 декабря 1872 года родился Антон Деникин — один из самых результативных русских генералов в годы Первой мировой и участник Белого движения
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