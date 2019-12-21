История в датах: 21 декабря

21 декабря 1925 года в Большом театре в Москве состоялась премьера одной из самых культовых лент отечественного кинематографа — фильма «Броненосец Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна
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21 декабря 1970 года в Овальном кабинете Белого дома президент Ричард Никсон встретился с певцом Элвисом Пресли — по мотивам этой встречи в 1997 году был снят художественный фильм. Фото сделано во время встречи
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21 декабря 1891 года студенты Спрингфилдского колледжа провели первую в истории баскетбольную игру. На фото: Джеймс Нейсмит стоит с оригинальным оборудованием для игры
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
21 декабря 1913 года был опубликован первый кроссворд — он появился на страницах газеты New York World. На фото: депутат Госдумы РФ на пленарном заседании Государственной думы РФ
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