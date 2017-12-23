История в датах: 23 декабря

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Фото: Global Look Press
23 декабря 50 лет исполняется Карле Бруни — французской топ-модели, композитору и певице, супруге экс-президента Франции Николя Саркози. На фото: Бруни в 2017 году
Фото: commons.wikimedia.org
23 декабря 1777 года родился российский император Александр I. На фото: портрет Александра I, XIX век
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
23 декабря в России отмечается День дальней авиации. На фото: демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС на репетиции парада ВМФ в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/Олег Булдаков
23 декабря 1986 года в Москву вернулся академик Сахаров, который провел семь лет в ссылке в городе Горьком (сегодня — Нижний Новгород). На фото: академик Андрей Сахаров в 1988 году
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