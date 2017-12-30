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История в датах: 30 декабря

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Фото: commons.wikimedia.org
30 декабря 1806 года Турция объявила войну России — началась Русско-турецкая война, которая продлилась шесть лет. На фото: репродукция картины А. П. Боголюбова «Афонское сражение 19 июня 1807 года»
Фото: commons.wikimedia.org
30 декабря 1916 года в Петрограде заговорщиками во главе с Феликсом Юсуповым был убит Григорий Распутин. На фото: Распутин и его поклонники в Санкт-Петербурге в 1914 году
Фото: commons.wikimedia.org
30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик. На фото: последняя страница Договора об образовании СССР с подписями
Фото: Global Look Press/Robert Holmes
30 декабря 2011 года в Самоа перешли на другой часовой пояс, в результате из-за разницы во времени этого дня там просто не было
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