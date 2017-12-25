Власти Москвы ожидают более 10 млн гостей на новогодних мероприятиях

Свыше 10 млн гостей ожидаются на новогодних праздничных мероприятиях в Москве, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Праздничные площадки Москвы готовы принять порядка 10 млн гостей. В Москве подготовлено более 300 праздничных мероприятий на различных площадках города», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил руководитель департамента, в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» праздничные мероприятия пройдут на 83 площадках, в том числе на ВДНХ, в парке «Сокольники», парке Горького и на Тверской улице. Ожидается, что фестиваль принесет в бюджет Москвы свыше 5 млрд рублей налоговых доходов.

При этом «Елку мэра», которая пройдет в Гостином Дворе в Москве с 23 декабря по 4 января, посетят 52,5 тыс. человек, в том числе дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители и лауреаты международных спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов. В рамках мероприятия запланировано 21 представление.

23 декабря заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице завершились подготовительные работы к встрече Нового года.