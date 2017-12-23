Мэрия Москвы отчиталась о готовности к Новому году

Мэрия Москвы сообщила о завершении в городе подготовительных работ к встрече Нового года.

«В этом году проделана титаническая работа: очень много новых инсталляций, новых конструкций, которые распределились в центральной части города, абсолютно новые системы подключения подсветки по сравнению с прошлым годом», — рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в едином стиле с центром оформлены праздничные площадки в административных округах и районах столицы. Это сделано с расчетом, что отдыхающие люди не поедут в центр города, а останутся ближе к месту жительства.

В Москве установлено и украшено около 300 новогодних елей. Кроме того, организованы специальные площадки для фейерверков и салютов.

Бирюков заверил, что электросистема Москвы выдержит всю праздничную иллюминацию, потому что «всё сделано по суперсовременным технологиям», сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, по данным ВЦИОМ, 78% россиян намерены отмечать Новый год в кругу семьи.