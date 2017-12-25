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Суд оправдал организатора флешмоба об изучении татарского языка

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Суд в Казани вынес оправдательный приговор организатору флешмоба с учебниками «Алифба» в поддержку обязательного изучения татарского языка, который прошел у здания Госсовета 26 октября. Акция не была согласована, на нее пришли около 50 студентов. 

С призывом выйти на улицу обратился в группе в WhatsApp политолог Руслан Айсин. Судья не увидел состава преступления в его действиях. Дело прекратили, так как «выступлений с выражением мнений и выдвижение требований по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики не было». Об этом пишет ProKazan.ru.

29 ноября портал iz.ru сообщил, что в школах Татарстана отменят обязательное обучение татарскому языку. 11 декабря мусульманские старейшины республики обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой вынести на рассмотрение парламента предложение о присвоении татарскому языку статуса государственного в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что такой вопрос не рассматривается. 

Татарский язык в республике является вторым государственным, его преподают в школах. Правительство Татарстана увеличило гранты для общественных организаций, выступающих за сохранение и развитие языков народов, проживающих на территории республики. При этом, как сообщали СМИ, многие родители направляли в Минобразования республики просьбы отменить обязательные уроки изучения татарского языка, так как этот процесс идет в ущерб изучению русского языка.  

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