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Более 100 свидетелей допрошены по делу директора РАМТа Апфельбаум

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Следователи провели 120 допросов свидетелей по делу в отношении директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, проходящей по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Об этом говорится в материалах Басманного суда Москвы.

Суд 25 декабря рассматривает просьбу следствия о продлении срока домашнего ареста Апфельбаум.

По мнению следствия, будучи директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ, Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 млн рублей при реализации проекта «Платформа».

Следствие полагает, что Апфельбаум заключила с «Седьмой студией» соглашение о предоставлении субсидий на более чем 214 млн рублей, а также согласовывала отчетность, содержавшую ложные сведения о количестве и стоимости мероприятий.

По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Адвокаты, в свою очередь, однозначно заявили, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Сначала обвиняемыми по делу проходили бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Позднее Серебренникова поместили под домашний арест, также была задержана директор РАМТа Софья Апфельбаум.

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