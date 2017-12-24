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Главного тренера ФК «Валенсия» госпитализировали после ДТП с кабаном

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Фото: Global Look Press/Maria Jose Segovia
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Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль попал в ДТП, сбив на трассе кабана.

Как сообщает «Газета.ру», специалист направлялся в Астурию, где хотел вместе с семьей отпраздновать Рождество.

Отмечается, что в результате аварии тренер получил незначительные травмы, но был госпитализирован.

После осмотра его быстро отпустили из больницы. При этом серьезнее пострадала мать специалиста. Состояние кабана на уточняется.

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