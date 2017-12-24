Спасший детей при пожаре учитель погиб с семьей в ДТП под Новосибирском

При ДТП с грузовиком в Новосибирской области вместе со своей женой и дочерью погиб учитель, спасший ранее детей при пожаре.

Авария произошла на 80-м км автодороги Р255. Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.

Семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле, погибла.

Знакомые погибшего учителя рассказали в соцсетях, что он был награжден за спасение людей при пожаре.

«Очень хороший человек. Вынес из пожара двоих детей и бабушку. Его наградили за это», — передает слова знакомого с погибшим «Газета.ру».